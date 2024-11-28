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POS-терминалы в магазинах будут работать без света до 12 часов

Украина, Четверг 28 ноября 2024 09:32
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POS-терминалы в магазинах будут работать без света до 12 часов Фото: терминалы будут работать без света (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Государственный ПриватБанк поэтапно обновляет сети POS-терминалов. Новые модели терминалов работают в автономном режиме до 12 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка.

В ближайшие месяцы банк планирует обеспечить современными моделями терминалов новых клиентов услуги эквайринга, а также заменить часть работающих и уже морально устаревших устройств.

Как отметили в банке, новые терминалы обеспечат стабильную работу предпринимателей, что в настоящее время особенно актуально в период отключений электроэнергии.

В частности, терминалы можно использовать как кассовый аппарат благодаря интеграции с приложением ПРРО "КАССА". Это помогает бизнесменам упрощать работу и переходить на цифровые форматы учета.

Напомним, по данным НБУ, общая численность POS-терминалов на 1 октября в Украине составляет 511 тысяч. Количество терминалов ПриватБанка – 312 тысяч.

Государственные банки сократили сеть собственных банкоматов. Их общее количество составляет 28,4 тысячи, в том числе в ПриватБанке 17,3 тысячи.

Напомним, Украина прошла сентябрь и октябрь без графиков отключений света. Свет начали отключать после массированной атаки 17 ноября.

"Укрэнерго" готовится к нескольким вариантам. Худший сценарий предполагает продолжение массированных обстрелов инфраструктуры, передаточной сети, объектов генерации. В таком случае свет будут отключать до 8 часов в сутки.

Российская армия 28 ноября нанесла очередной удар по энергетике Украины. Поэтому по всей Украине применены аварийные графики отключения света.

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