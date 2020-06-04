Порывы ветра и дожди с грозой: прогноз на завтра

В пятницу, 5 июня, погода в Украине будет дождливой в подавляющем количестве областей. Синоптики также предупредили о порывах ветра.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра в Facebook.

Так, завтра осадки ожидаются в западных, центральных, северных и восточных областях. В Карпатах и на северо-востоке прогнозируют умеренный кратковременный дождь, местами с грозой.

Температура воздуха днем будет колебаться от +19 до +24 градусов, в южных областях воздух прогреется до +25...+28 градусов. Ночью термометры покажут от +9 до +14 градусов.

Кроме того, на западе, юге и востоке местами ожидаются порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду. На остальной территории от 7 до 12 метров в секунду.

Напомним, ухудшение погоды ожидается сегодня в Киеве, синоптики предупреждают о сильном ветре и грозе.

Сегодня в Украине прогнозировали грозовую погоду на большинстве территории, температура воздуха местами достигнет +22 градусов.