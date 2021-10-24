Порывы до 18 м/с: в Киеве объявили штормовое предупреждение до конца дня

Украинские синоптики объявили штормовое предупреждение в Киеве до конца дня. Порывы будут достигать 18 метров в секунду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook украинского Гидрометцентра .

Сообщается, что в ближайшие часы в Киеве и до конца суток 24 октября ожидаются порывы ветра 15-18 метров в секунду (I уровень опасности, желтый).

Напомним, ранее сообщалось, что погода в Украине в ближайшие дни будет меняться, и ощутимо похолодает практически везде. В частности, в горных районах ожидается до -9.

Похолодание в Украине обусловлено тем, что пришел арктический воздух.