Пориви до 18 м/с: у Києві оголосили штормове попередження до кінця дня

Українські синоптики оголосили штормове попередження в Києві до кінця дня. Пориви сягатимуть 18 метрів на секунду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook українського Гідрометцентру .

Повідомляється, що в найближчі години в Києві і до кінця доби 24 жовтня очікуються пориви вітру 15-18 метрів на секунду (I рівень небезпеки, жовтий).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що погода в Україні найближчими днями змінюватиметься, і відчутно похолодає практично скрізь. Зокрема, в гірських районах очікується до -9.

Похолодання в Україні обумовлено тим, що прийшло арктичне повітря.