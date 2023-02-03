Порятунок української металургії - питання національної безпеки, - УСПП

"Гірнічо-металургійний комплекс закінчив 2022 рік з падінням виробництва в середньому 70-80%. Це створює передумови для практично знищення цієї стратегічно важливої галузі, яка до початку війни надавала 21-22 млрд валютної виручки, і разом з АПК була одним з локомотивів нашої економіки", - підкреслив він.

Кінах переконаний: зараз уряду та депутатам слід діяти більш погоджено та комплексно: вести активну роботу по розблокуванню морських шляхів, що дасть поштовх для відновлення галузі, та запровадити гнучкішу тарифну політику.

"Ми (УСПП) надали владі всі пропозиції - щодо можливості провадження гнучкішої політики в тарифах на транспортування та енергозабезпечення. Також треба вести роботу над формуванням транспортних коридорів - у тому числі щодо розблокування морських портів для експорту металопродукції, так як це зроблено з зерновим коридором. Українському уряду необхідно діяти більш динамічно та системно - виходячи з того, що війна приймає затяжний характер, а ресурси забезпечення є дуже важливою складовою як для перемоги над ворогом, так і для життєдіяльності нашої країни", - підкреслив президент УСПП.

Він повідомив, що Союз на цільовому засіданні Кабінету міністрів запропонував прийняти нормативне рішення - комплексний план заходів і затвердити його відповідною постановою чи розпорядженням уряду. Проте вже закінчився січень, а системного нормативного рішення від уряду досі немає.

Президент УСПП також звернув увагу на те, що в ГМК до початку війни працювало 530 тисяч українських громадян, а підприємства були в тому числі бюджетоутворюючими, від яких залежала і соціальна сфера, і життя людей в багатьох регіонах країни.

"Саме тому це питання треба розглядати не просто як відновлення потужностей, але і як умови для того, щоб ми не втрачали людей. Щоб люди могли повернутися на рідну українську землю. Ось ціна питання і рівень відповідальності! І ми будемо наполягати, щоб Україна мала чіткий план заходів щодо збереження та відновленню цієї стратегічної галузі", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше директор GMK Center Станіслав Зінченко заявив, що металургійна галузь в Україні переживає важку кризу через втрату підприємств, брак персоналу та складну логістику.