Спасение украинской металлургии - вопрос национальной безопасности, - УСПП

"Горно-металлургический комплекс закончил 2022 год с падением производства в среднем 70-80%. Это создает предпосылки для практически уничтожения этой стратегически важной отрасли, которая к началу войны предоставляла 21-22 млрд валютной выручки, и вместе с АПК была одним из локомотивов нашей экономики", - подчеркнул он.

Кинах убежден: сейчас правительству и депутатам следует действовать более согласованно и комплексно: вести активную работу по разблокированию морских путей, что даст толчок для восстановления отрасли и ввести более гибкую тарифную политику.

"Мы (УСПП) предоставили властям все предложения - по возможности проведения более гибкой политики в тарифах на транспортировку и энергообеспечение. Также нужно вести работу над формированием транспортных коридоров - в том числе по разблокированию морских портов для экспорта металлопродукции, так как это сделано с зерновым коридором. Украинскому правительству необходимо действовать более динамично и системно - исходя из того, что война принимает затяжной характер, а ресурсы обеспечения очень важна как для победы над врагом, так и для жизнедеятельности нашей страны", - подчеркнул президент УСПП.

Он сообщил, что Союз на целевом заседании Кабинета министров предложил принять нормативное решение - комплексный план мер и утвердить его соответствующим постановлением или распоряжением правительства. Однако уже закончился январь, а системного нормативного решения от правительства до сих пор нет.

Президент УСПП также обратил внимание, что в ГМК до начала войны работало 530 тысяч украинских граждан, а предприятия были, в том числе, бюджетообразующими, от которых зависела и социальная сфера, и жизнь людей во многих регионах страны.

Именно поэтому этот вопрос надо рассматривать не просто как восстановление мощностей, но и как условия для того, чтобы мы не теряли людей. Чтобы люди могли вернуться на родную украинскую землю. Вот цена вопроса и уровень ответственности! И мы будем настаивать, чтобы Украина имела четкий план мер по сохранению и восстановлению этой стратегической отрасли", - резюмировал он.

Напомним, ранее директор GMK Center Станислав Зинченко заявил, что металлургическая отрасль в Украине переживает тяжелый кризис из-за потери предприятий, нехватки персонала и сложной логистики.