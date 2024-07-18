Порятунок потопаючого. Як допомогти людині на воді: алгоритм МОЗ

Якщо ви бачите, що хтось тоне, важливо діяти швидко і рішуче. Водночас - робити це правильно і безпечно. Від ваших дій може залежати життя людини, а іноді - і ваше.
Докладніше про те, як допомогти людині на воді та не втрапити самому в небезпеку, можна дізнатись, - в матеріалі РБК-Україна.
Якщо ви збираєтесь на відпочинок біля води, не зайвим буде згадати правила надання домедичної допомоги в разі утоплення. В Міністерстві охорони здоров'я України зауважили, що людина, яка тоне, не завжди в змозі покликати на допомогу, тому важливо помітити це та почати рятувальні дії.
"Розмахування руками, бризки та крики “допоможіть” трапляються рідко. Через брак кисню людина не зможе кричати", - пояснили в МОЗ.
Найчастіше людина, яка тоне, буде плавати вертикально, час від часу дістаючи голову з-під води та відкриваючи рот. Очі можуть бути також широко відкритими. Руки будуть розставлені в спробі відштовхнутися від поверхні води. У такому стані людина може протриматися до 1 хвилини, перед тим, як повністю піти під воду.
Якщо рятувальників поруч немає, то оцініть ситуацію та свої сили.
Зауважимо, що до людини, яка тоне варто підходити лише ззаду. Для того, щоб доправити людину до берега можна скористатись рятувальним жилетом або іншими засобами, що дозволять утримуватися на воді (рятувальний круг, надувний матрац тощо).
Відразу після того, як людину вдалось доправити до берега варто покликати когось на допомогу.
Як надати допомогу потопельнику:
Як надавати допомогу, якщо людина не дихає:
"Допомогу потрібно надавати допоки людина не прийде до тями, або ж не приїхала швидка, та поки у вас є сили й це безпечно", - пояснили в міністерстві.
При підготовці публікації використовувалась інформація Центру громадського здоров'я МОЗ України.
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