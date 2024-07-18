Спасение утопающего. Как помочь человеку на воде: алгоритм Минздрава

Если вы видите, что кто-то тонет, важно действовать быстро и решительно. В то же время - делать это правильно и безопасно. От ваших действий может зависеть жизнь человека, а иногда - и ваша.
Подробнее о том, как помочь человеку на воде и не попасть в опасность, можно узнать, - в материале РБК-Украина.
Если вы собираетесь на отдых у воды, не лишним будет упомянуть правила оказания медицинской помощи в случае утопления. В Министерстве здравоохранения Украины отметили, что тонущий человек не всегда в состоянии позвать на помощь, поэтому важно заметить это и начать спасательные действия.
"Размахивание руками, брызги и крики "помогите" случаются редко. За неимением кислорода человек не сможет кричать", - пояснили в Минздраве.
Чаще всего тонущий человек будет плавать вертикально, время от времени доставая голову из-под воды и открывая рот. Глаза могут быть широко открыты. Руки будут расставлены в попытке оттолкнуться от воды. В таком состоянии человек может продержаться до 1 минуты, прежде чем полностью уйти под воду.
Если спасателей рядом нет, оцените ситуацию и свои силы.
Заметим, что к тонущему человеку следует подходить только сзади. Для того чтобы доставить человека до берега, можно воспользоваться спасательным жилетом или другими средствами, которые позволят удерживаться на воде (спасательный круг, надувной матрас и т.д.).
Сразу после того, как человека удалось доставить на берег, стоит позвать кого-то на помощь.
Как оказать помощь утопленнику:
Как оказывать помощь, если человек не дышит:
"Помощь нужно оказывать пока человек не придет в себя, или же не приехал скорый, но пока у вас есть силы и это безопасно", - пояснили в министерстве.
При подготовке публикации использовалась информация Центра общественного здоровья Минздрава Украины.
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