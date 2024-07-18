Спасение утопающего. Как помочь человеку на воде: алгоритм Минздрава

Если вы собираетесь на отдых у воды, не лишним будет упомянуть правила оказания медицинской помощи в случае утопления. В Министерстве здравоохранения Украины отметили, что тонущий человек не всегда в состоянии позвать на помощь, поэтому важно заметить это и начать спасательные действия.

"Размахивание руками, брызги и крики "помогите" случаются редко. За неимением кислорода человек не сможет кричать", - пояснили в Минздраве.

Чаще всего тонущий человек будет плавать вертикально, время от времени доставая голову из-под воды и открывая рот. Глаза могут быть широко открыты. Руки будут расставлены в попытке оттолкнуться от воды. В таком состоянии человек может продержаться до 1 минуты, прежде чем полностью уйти под воду.

Как помочь тонущему человеку

В первую очередь нужно позвать спасателей, если есть такая возможность.

Если спасателей рядом нет, оцените ситуацию и свои силы.

Не пытайтесь спасать, если вам может угрожать опасность.

Не заходите в воду, если не знаете глубину водоема.

Подходите к человеку, когда уверенно ощущаете дно.

В других случаях - бросьте любой предмет, который держится на воде: спасательный круг, палка и т.д.

Помните, что человек может хвататься и за вас, потому оцените свои силы еще на берегу.

Заметим, что к тонущему человеку следует подходить только сзади. Для того чтобы доставить человека до берега, можно воспользоваться спасательным жилетом или другими средствами, которые позволят удерживаться на воде (спасательный круг, надувной матрас и т.д.).

Как оказать помощь на берегу

Сразу после того, как человека удалось доставить на берег, стоит позвать кого-то на помощь.

Как оказать помощь утопленнику:

Как только вы оказались на берегу - вызывайте скорую по номеру 103 или 112. Проверьте, что человек в сознании - обратитесь к нему или потрясите за плечи. Проверьте проходимость дыхательных путей и дыхание.

Если человек без сознания - откройте ротовую полость, посмотрите нет ли там посторонних предметов.

Очистите полость рта, положив пострадавшего на бок. Не делайте этого пальцами!

Затем закиньте подбородок выше носа, наклонитесь ухом к носу и рту пострадавшего, а руку положите на грудь и наблюдайте за движениями грудной клетки пострадавшего. В течение 10 секунд должно быть 2 или более поднятия грудной клетки.

Если вы зафиксировали менее 2 движений - начинайте сердечно-легочную реанимацию. Также не забудьте повторно сообщить скорую о состоянии пациента.

Как оказывать помощь, если человек не дышит:

Сделайте 5 спасательных вдохов через пленку-клапан и приступайте к сердечно-легочной реанимации.

Положите пострадавшего на ровную, твердую и сухую поверхность, освободите грудную клетку от одежды, поочередно нажимайте на грудную клетку и спасательные вдохи в соотношении 30 на 2.

Если у вас нет защитной пленки-клапана, делайте только нажатие. Частота нажатий - 100-120/мин, а глубина - 5-6 см.

По возможности используйте автоматический внешний дефибриллятор, значительно увеличивающий шансы пострадавшего на выживание на ранних этапах остановки сердца.

"Помощь нужно оказывать пока человек не придет в себя, или же не приехал скорый, но пока у вас есть силы и это безопасно", - пояснили в министерстве.