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Спасение утопающего. Как помочь человеку на воде: алгоритм Минздрава

Фото: как помочь человеку на воде (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Если вы видите, что кто-то тонет, важно действовать быстро и решительно. В то же время - делать это правильно и безопасно. От ваших действий может зависеть жизнь человека, а иногда - и ваша.

Подробнее о том, как помочь человеку на воде и не попасть в опасность, можно узнать, - в материале РБК-Украина.

Если вы собираетесь на отдых у воды, не лишним будет упомянуть правила оказания медицинской помощи в случае утопления. В Министерстве здравоохранения Украины отметили, что тонущий человек не всегда в состоянии позвать на помощь, поэтому важно заметить это и начать спасательные действия.

"Размахивание руками, брызги и крики "помогите" случаются редко. За неимением кислорода человек не сможет кричать", - пояснили в Минздраве.

Чаще всего тонущий человек будет плавать вертикально, время от времени доставая голову из-под воды и открывая рот. Глаза могут быть широко открыты. Руки будут расставлены в попытке оттолкнуться от воды. В таком состоянии человек может продержаться до 1 минуты, прежде чем полностью уйти под воду.

Как помочь тонущему человеку

  • В первую очередь нужно позвать спасателей, если есть такая возможность.

Если спасателей рядом нет, оцените ситуацию и свои силы.

  • Не пытайтесь спасать, если вам может угрожать опасность.
  • Не заходите в воду, если не знаете глубину водоема.
  • Подходите к человеку, когда уверенно ощущаете дно.
  • В других случаях - бросьте любой предмет, который держится на воде: спасательный круг, палка и т.д.
  • Помните, что человек может хвататься и за вас, потому оцените свои силы еще на берегу.

Заметим, что к тонущему человеку следует подходить только сзади. Для того чтобы доставить человека до берега, можно воспользоваться спасательным жилетом или другими средствами, которые позволят удерживаться на воде (спасательный круг, надувной матрас и т.д.).

 

Как оказать помощь на берегу

Сразу после того, как человека удалось доставить на берег, стоит позвать кого-то на помощь.

Как оказать помощь утопленнику:

  • Как только вы оказались на берегу - вызывайте скорую по номеру 103 или 112. Проверьте, что человек в сознании - обратитесь к нему или потрясите за плечи. Проверьте проходимость дыхательных путей и дыхание.
  • Если человек без сознания - откройте ротовую полость, посмотрите нет ли там посторонних предметов.
  • Очистите полость рта, положив пострадавшего на бок. Не делайте этого пальцами!
  • Затем закиньте подбородок выше носа, наклонитесь ухом к носу и рту пострадавшего, а руку положите на грудь и наблюдайте за движениями грудной клетки пострадавшего. В течение 10 секунд должно быть 2 или более поднятия грудной клетки.
  • Если вы зафиксировали менее 2 движений - начинайте сердечно-легочную реанимацию. Также не забудьте повторно сообщить скорую о состоянии пациента.

Как оказывать помощь, если человек не дышит:

  • Сделайте 5 спасательных вдохов через пленку-клапан и приступайте к сердечно-легочной реанимации.
  • Положите пострадавшего на ровную, твердую и сухую поверхность, освободите грудную клетку от одежды, поочередно нажимайте на грудную клетку и спасательные вдохи в соотношении 30 на 2.
  • Если у вас нет защитной пленки-клапана, делайте только нажатие. Частота нажатий - 100-120/мин, а глубина - 5-6 см.
  • По возможности используйте автоматический внешний дефибриллятор, значительно увеличивающий шансы пострадавшего на выживание на ранних этапах остановки сердца.

"Помощь нужно оказывать пока человек не придет в себя, или же не приехал скорый, но пока у вас есть силы и это безопасно", - пояснили в министерстве.

 

При подготовке публикации использовалась информация Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

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Министерство здравоохранения Украины