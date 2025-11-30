UA

Для порятунку України від корупції потрібно відновити демократію, - Кличко

Фото: мер Києва Віталій Кличко (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

Для порятунку України від корупції та російської агресії потрібно повернути демократію. Зокрема, необхідно терміново сформувати уряд національної згуртованості, як це було у Великій Британії та Ізраїлі під час війни.

Як пише РБК-Україна, про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Війна та корупція - дві головні проблеми країни зараз. І, якщо війна - це зло, що прийшло ззовні, то корупція - це те, що роз'їдає віру в Перемогу зсередини. Корупція - це похідна від концентрації влади в декількох кабінетах. Нам потрібно вистояти. Для цього треба повернутися до сенсу, який так не любили в Офісі президента. Повернутися до демократії. В першу чергу, потрібно терміново сформувати уряд національної згуртованості, як це було у Великій Британії, в Ізраїлі під час війни. Коли у найскладніші часи влада та опозиція відклали політику та стали єдиним цілим заради порятунку держави. Це має стати Уряд не однієї партії, а представництво всіх парламентських фракцій", - заявив Кличко. 

Крім того, він наголосив, що для відновлення демократії влада має припинити атаки на місцеву владу та антикорупційні органи. 

"По-друге, потрібно припинити атаку на місцеве самоврядування. Це основа демократії. Її фундамент. Досить його руйнувати! Чимало міст були взяті в облогу місцевими силовиками та деякими головами військових адміністрацій за вказівкою з Офісу президента. Цю облогу і політично мотивовані переслідування треба припинити негайно. Бо саме місцеве самоврядування сьогодні тягне на своїх плечах значну частину діяльності країни: ліквідовує наслідки обстрілів, підтримує життя громад, забезпечує їх оборону. По-третє, треба зупинити війну з антикорупційними органами, активістами та громадським сектором. Владі варто почати сприймати цю категорію, як допомогу, а не подразник", - наголосив Кличко. 

Також мер Києва зазначив, що влада повинна припинити знищення свободи слова та не дати втекти підозрюваним у корупції.

"Четверте - практика знищення свободи слова має бути припинена! Вільні ЗМІ - одна з основ демократії. І п’яте - потрібно не дати втекти можливим підозрюваним. Президент має дати чіткий сигнал суспільству - він з народом і готовий боротися проти корупції. Тому важливо, щоб правоохоронці і прикордонники більше не допускали втеч фігурантів скандалів та розслідувань. Суспільство очікує справедливості і правосуддя у цій ганебній історії", - зазначив Кличко.

Звільнення Єрмака

Нагадаємо, у п'ятницю вранці, 28 листопада, детективи НАБУ і прокурори САП прийшли з обшуками до керівника ОП Андрія Єрмака. Пізніше сам Єрмак підтвердив обшуки, зазначивши, що співпрацює зі слідством, а його адвокати підтримують контакт із правоохоронцями.

Пізніше того ж дня, 28 листопада, президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення заявив, що керівник Офісу президента України Андрій Єрмак написав заяву про відставку.

