Порядок списання вантажних вагонів потребує серйозного доопрацювання, - EBA

Про це йдеться у заяві Європейської бізнес асоціації, опублікованій на сайті організації.

За оцінкою експертів, чергова редакція проекту наказу, яким пропонується затвердити порядок встановлення заборони експлуатації вантажних вагонів, не суттєво відрізняється від попередніх документів, оприлюднених Мінінфраструктури раніше, та до яких у бізнесу було багато зауважень.

Зокрема, експерти наголосили: в оновленій редакції документу так само пропонується значно обмежити строк експлуатації спеціалізованих вантажних вагонів, що викличе їх гострий дефіцит на ринку перевезень.

"Строки використання спеціалізованих вантажних вагонів значно обмежуються. Це, за підрахунками компаній-членів асоціації, призведе до значного скорочення їх кількості у період до 2028 року, в тому числі буде виведено з експлуатації понад 34% окатишовозів (вагони для транспортування грудок подрібненого рудного концентрату, - ред). Спеціалізований рухомий склад є гостродефіцитним. По суті, використання таких вагонів є або безальтернативним, або обмежено замінним", - зазначається в заяві.

Окрім того, проект порядку встановлює, що граничний строк служби вантажного вагона розраховується за результатами контрольних випробувань на кожну модель або тип вантажного вагона.

При цьому не визначається процедура/порядок/критерії проведення таких випробувань, а також форма, строки та хто конкретно повинен формувати результат випробувань.

Зважаючи на це, в EBA наголосили: проект наказу необхідно суттєво доопрацювати. Зокрема: