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Порядок перетину адмінкордону з Кримом зміниться 9 лютого

Новини » Суспільство     22.01.2020 - 16:44
Порядок перетину адмінкордону з Кримом зміниться 9 лютого
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Почастішали спроби перевезення дітей без необхідних документів

Зміни до порядку виїзду до тимчасово окупованої території Криму та в’їзду з неї громадян України віком до 16 років вступають в силу з 9 лютого 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Зазначається, що через поширення фейкових повідомлень про зміни в правилах перетинання адмінмежі почастішали спроби перевезення дітей без необхідних документів.

"Такі повідомлення спричинили збільшення відмов у пропуску, через які громадяни висловлюють незадоволення та звинувачують співробітників Держприкордонслужби. Наголошуємо! Відповідні зміни ще не набули чинності", - зазначили в ДПСУ.

Раніше повідомлялося, що відповідно до змін, з 9 лютого виїзд на ТОТУ дітей у віці до 16 років можливий у супроводі когось із батьків або уповноважених ними осіб. Така можливість виникає, якщо ці діти в'їхали на підконтрольну української влади територію в супроводі цих дорослих. У таких випадках наявність другого з батьків чи доручень від нього не обов'язкове.

Нагадаємо, 19 грудня, на тимчасове контрольному пункті в'їзду-виїзду "Каланчак", на кордоні Херсонської області та окупованого Криму, відкрили сервісну зону.

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