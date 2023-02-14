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Поряд пороховий завод. У російській Казані горить склад з гумою (відео)

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Казань, Вівторок 14 лютого 2023 13:33
Поряд пороховий завод. У російській Казані горить склад з гумою (відео) Фото: в російській Казані горить склад з гумою (twitter.com/Businessgazeta)
Автор: Марія Кучерявець

У російській Казані сьогодні, 14 лютого сталася пожежа. Там загорівся склад із гумотехнічними виробами, неподалік якого розміщений пороховий завод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Татар Информ".

"Пожежа, чорний дим від якої бачили у всіх районах Казані, сталася у складському приміщенні з гумотехнічними виробами, повідомили", - пише видання, посилаючись на коментар російське МНС.

Як стало відомо, горить склад на вулиці Архангельська, наразі на місці працюють пожежники.

Інформації щодо загиблих чи постраждалих на цю мить немає.

Тим часом Telegram-канали пишуть, що за адресою, куди виїхали пожежники, розташовані Волзько-Камський віконний завод, "Автотрейдсервіс", "Топ-комплект", "Резерв Груп", а також низка компаній, що займаються вікнами.

Там додають, що неподалік від місця пожежі розташований пороховий завод.

Нагадаємо, що вчора у Росії в Ярославській області стався вибух на магістральному газопроводі, після чого виник спалах.

Також ми писали про те, що в Москві біля дослідницького інституту сталася пожежа під час якої було чути вибухи.

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