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Рядом пороховый завод. В российской Казани горит склад с резиной (видео)

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Казань, Вторник 14 февраля 2023 13:33
Рядом пороховый завод. В российской Казани горит склад с резиной (видео) Фото: в Казани горит склад с резиной (twitter.com/Businessgazeta)
Автор: Мария Кучерявец

В российской Казани сегодня, 14 февраля произошел пожар. Там загорелся склад с резинотехническими изделиями, возле которого находится пороховой завод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Татар Информ".

"Пожар, черный дым от которого видели во всех районах Казани, произошел в складском помещении с резинотехническими изделиями, сообщили", - пишет издание, ссылаясь на комментарий российское МЧС.

Как стало известно, горит склад по улице Архангельская, сейчас на месте работают пожарные.

Информации о погибших или пострадавших на данный момент нет.

Между тем, Telegram-каналы пишут, что по адресу, куда выехали пожарные, расположены Волжско-Камский оконный завод, "Автотрейдсервис", "Топ-комплект", "Резерв Групп", а также ряд компаний, занимающихся окнами.

Там добавляют, что неподалеку от места пожара находится пороховой завод.

Напомним, что вчера в России в Ярославской области произошел взрыв на магистральном газопроводе.

Также мы писали о том, что в Москве возле исследовательского института произошел пожар, во время которого были слышны взрывы.

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