Нарушает свободу слова. В Сенате США заблокировали заявку на запрет TikTok

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Я думаю, нам следует остерегаться тех, кто использует страх, чтобы уговорить американцев отказаться от наших свобод. Каждое обвинение в сборе данных, которое было приписано TikTok, также может быть приписано крупным отечественным технологическим компаниям", - заявил Пол.

Он также отметил, что если республиканцы хотят постоянно проигрывать выборы в течение целого поколения, они должны принять этот законопроект о запрете TikTok – приложения, которым пользуются 150 млн человек, в основном молодые американцы.

"Неужели мы действительно хотим подражать китайским запретам на высказывания? Мы будем такими же, как Китай, и запретим высказывания, которых боимся?", - подчеркнул сенатор.