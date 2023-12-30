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Порушників комендантської години в новорічну ніч будуть затримувати, - Нацполіція

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Правоохоронці у новорічну ніч будуть затрумувати порушників комендантської години. Їх будуть доправляти до відділків поліції.

Про це заявив заступник начальника департаменту превентивної діяльності Національної поліції Анатолій Серединський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

За його словами, комендантську годину в Україні скасовувати не будуть, а поліція посилить заходи безпеки по всій країні. Зокрема, заходи будуть стосуватися масового перебування громадян у громадських місцях.

Серединський додав, що близько 30 тисяч поліцейських забезпечуватимуть порядок на Новий рік в Україні.

Він також підкреслив, що порушників комендантської години доставлятимуть до відділків поліції.

"Щоб встановити, що сталося в житті кожного громадянина, який свідомо пішов з порушенням комендантської години. Також цими людьми дуже цікавляться наші центри комплектування", - додав він.

Новорічна ніч в Україні

По всій Україні в новорічну ніч діятиме комендантська година. Крім того, в містах правоохоронці посилять заходи безпеки. 

Додамо, що у Києві рятувальники у посиленному режимі працюватимуть в новорічну ніч. В ніч з 31 грудня на 1 січня чергуватимуть понад 450 вогнеборців та 120 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

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Новий рікполицияВійна Росії проти УкраїниКомендантська година