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Нарушителей комендантского часа в новогоднюю ночь будут задерживать, - Нацполиция

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правоохранители в новогоднюю ночь будут задерживать нарушителей комендантского часа. Их будут доставлять в отделения полиции.

Об этом заявил заместитель начальника департамента превентивной деятельности Национальной полиции Анатолий Серединский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По его словам, комендантский час в Украине отменять не будут, а полиция усилит меры безопасности по всей стране. В частности, меры будут касаться массового пребывания граждан в общественных местах.

Серединский добавил, что около 30 тысяч полицейских будут обеспечивать порядок на Новый год в Украине.

Он также подчеркнул, что нарушителей комендантского часа будут доставлять в отделения полиции.

"Чтобы установить, что произошло в жизни каждого гражданина, который сознательно ушел с нарушением комендантского часа. Также этими людьми очень интересуются наши центры комплектования", - добавил он.

Новогодняя ночь в Украине

По всей Украине в новогоднюю ночь будет действовать комендантский час. Кроме того, в городах правоохранители усилят меры безопасности.

Добавим, что в Киеве спасатели в усиленном режиме будут работать в новогоднюю ночь. В ночь с 31 декабря на 1 января будут дежурить более 450 пожарных и 120 единиц пожарно-спасательной техники.

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Новый годполицияВойна России против УкраиныКомендантский час