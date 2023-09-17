Порушив обіцянку? Ердоган натякнув на блокування вступу Швеції в НАТО

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган натякнув, що Анкара може продовжити блокування вступу Швеції в НАТО, бо Стокгольм не виконує домовленості. На липневому саміті у Вільнюсі турецький лідер обіцяв ратифікувати заявку вже восени.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dagsavisen .

Ердоган звинуватив владу Швеції в тому, що вона не виконує своїх домовленостей щодо "боротьби з терористами", а навпаки "посилає терористів на демонстрації", які охороняються шведською поліцією.

"В они не виконують своїх зобов'язань... Вони закривають очі на терористичну діяльність на вулицях Стокгольма. І, звичайно, це не можна терпіти", - сказав він, додавши, що недостатньо ухвалити закон, його потрібно також і реалізувати.

Турецький лідер, ймовірно, мав на увазі нове шведське законодавство про боротьбу з тероризмом, яке набуло чинності 1 червня та згідно з яким участь, сприяння або підтримка терористичних організацій є кримінальним злочином. У Швеції перебувають багато прибічників "Робітничої партії Курдистану", яка визнана в Туреччині терористичною організацією.

Так, Ердоган наголосив, що не може гарантувати схвалення турецьким парламентом заявки Швеції на вступ в НАТО, якщо Стокгольм не буде виконувати своєї частини угоди.

Вступ Швеції в НАТО

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну влада Швеції подала заявку на вступ в НАТО. Заявку ратифікували вже всі країни Альянсу, окрім Туреччини та Угорщини, яка чекає остаточне рішення Анкари.

Туреччина заблокувала вступ Швеції в НАТО через підтримку курдів з боку Стокгольму. Крім того, влада Швеції дозволяє проводити акції зі спалення Корану, що викликає обурення в Анкари.

Проте на липневому саміті у Вільнюсі Туреччина та Швеція досягли згоди і Ердоган пообіцяв, що шведська заявка буде схвалена парламентом Туреччини восени, коли він повернеться з канікул. На початку вересня у Швеції були впевнені, що Туреччина виконає свою обіцянку.

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