ua en ru
Нд, 17 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Порушив обіцянку? Ердоган натякнув на блокування вступу Швеції в НАТО

Туреччина, Неділя 17 вересня 2023 17:40
UA EN RU
Порушив обіцянку? Ердоган натякнув на блокування вступу Швеції в НАТО Фото: турецький президент Реджип Таїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган натякнув, що Анкара може продовжити блокування вступу Швеції в НАТО, бо Стокгольм не виконує домовленості. На липневому саміті у Вільнюсі турецький лідер обіцяв ратифікувати заявку вже восени.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dagsavisen.

Ердоган звинуватив владу Швеції в тому, що вона не виконує своїх домовленостей щодо "боротьби з терористами", а навпаки "посилає терористів на демонстрації", які охороняються шведською поліцією.

они не виконують своїх зобов'язань... Вони закривають очі на терористичну діяльність на вулицях Стокгольма. І, звичайно, це не можна терпіти", - сказав він, додавши, що недостатньо ухвалити закон, його потрібно також і реалізувати.

Турецький лідер, ймовірно, мав на увазі нове шведське законодавство про боротьбу з тероризмом, яке набуло чинності 1 червня та згідно з яким участь, сприяння або підтримка терористичних організацій є кримінальним злочином. У Швеції перебувають багато прибічників "Робітничої партії Курдистану", яка визнана в Туреччині терористичною організацією.

Так, Ердоган наголосив, що не може гарантувати схвалення турецьким парламентом заявки Швеції на вступ в НАТО, якщо Стокгольм не буде виконувати своєї частини угоди.

Вступ Швеції в НАТО

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну влада Швеції подала заявку на вступ в НАТО. Заявку ратифікували вже всі країни Альянсу, окрім Туреччини та Угорщини, яка чекає остаточне рішення Анкари.

Туреччина заблокувала вступ Швеції в НАТО через підтримку курдів з боку Стокгольму. Крім того, влада Швеції дозволяє проводити акції зі спалення Корану, що викликає обурення в Анкари.

Проте на липневому саміті у Вільнюсі Туреччина та Швеція досягли згоди і Ердоган пообіцяв, що шведська заявка буде схвалена парламентом Туреччини восени, коли він повернеться з канікул. На початку вересня у Швеції були впевнені, що Туреччина виконає свою обіцянку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Турция Швеція НАТО Реджеп Тайіп Ердоган
NEWS
Канада виділить понад 24 млн доларів на системи ППО для України
Канада виділить понад 24 млн доларів на системи ППО для України
DAILY
Росія атакує порти, а ЄС блокує експорт. Як Україна шукає шляхи для вивезення зерна
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Росія атакує порти, а ЄС блокує експорт. Як Україна шукає шляхи для вивезення зерна