Нарушил обещание? Эрдоган намекнул на блокирование вступления Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намекнул, что Анкара может продолжить блокирование вступления Швеции в НАТО, потому что Стокгольм не выполняет договоренности. На июльском саммите в Вильнюсе турецкий лидер обещал ратифицировать заявку уже осенью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dagsavisen .

Эрдоган обвинил власти Швеции в том, что они не выполняют своих договоренностей по поводу "борьбы с террористами", а наоборот "посылают террористов на демонстрации", охраняемые шведской полицией.

"Они не выполняют свои обязательства... Они закрывают глаза на террористическую деятельность на улицах Стокгольма. И, конечно, это нельзя терпеть", - сказал он, добавив, что недостаточно принять закон, его нужно также и реализовать.

Турецкий лидер , вероятно, имел в виду новое шведское законодательство о борьбе с терроризмом, которое вступило в силу 1 июня и согласно которому участие, содействие или поддержка террористических организаций является уголовным преступлением. В Швеции находятся многие сторонники "Рабочей партии Курдистана", признанной в Турции террористической организацией.

Эрдоган подчеркнул, что не может гарантировать одобрение турецким парламентом заявки Швеции на вступление в НАТО, если Стокгольм не будет выполнять свою часть соглашения.

Вступление Швеции в НАТО

После полномасштабного вторжения России в Украину власти Швеции подали заявку на вступление в НАТО. Заявку ратифицировали уже все страны Альянса, кроме Турции и Венгрии, ожидающей окончательное решение Анкары.

Турция заблокировала вступление Швеции в НАТО из-за поддержки курдов со стороны Стокгольма. Кроме того, власти Швеции разрешают проводить акции по сожжению Корана, что вызывает возмущение у Анкары.

Однако на июльском саммите в Вильнюсе Турция и Швеция достигли согласия и Эрдоган пообещал, что шведская заявка будет одобрена парламентом Турции осенью, когда он вернется с каникул. В начале сентября в Швеции были уверены, что Турция выполнит свое обещание.

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