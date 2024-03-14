"Порушення законів". Росія побідкалася через імовірний критерій нейтральності на Олімпіаді

Очільник олімпійського руху в РФ Станіслав Поздняков заявив, що одним із критеріїв допуску російських атлетів до прийдешньої Олімпіади буде засудження війни. Наразі ліцензії на Ігри-2024 вибороли 18 росіян.

"Будуть визначені умови поведінки на Олімпійських іграх, які будуть чітко відповідати принципам, що були озвучені на грудневому виконкомі МОК. Спортсмени, які беруть участь, повинні засуджувати СВО (офіційний термін на позначення війни проти України – ред.), підписувати деякі інші документи, які, з погляду юристів правового управління ОКР, можуть призвести до негативних наслідків у вигляді порушення російського законодавства", – розповів Поздняков.

Наприкінці минулого року окремі представники країни-агресорки в спорті вирішили самоусунутися від виступів на Олімпіаді. Плавець Рилов і тренерка збірної Росії з художньої гімнастики Вінер запевнили, що не поїдуть на Ігри без можливості демонструвати прапор і гімн. Обоє публічно підтримували агресію РФ проти України.

Росія та Олімпіада-2024

Олімпійські ігри відбудуться в липні-серпні 2024 року. Росія і Білорусь не змагатимуться там у командних видах спорту. Натомість білоруські та російські атлетів вийдуть на старти в індивідуальних змаганнях у статусі "нейтральних".

Раніше Україна бойкотувала змагання, до яких допустили представників РФ і Білорусі. Проте, влітку Мінмолодьспорту скасувало наказ про відкликання спортсменів із таких турнірів. Натомість українські атлети виходять на старти з нейтральними спортсменами звідти.

МОК затвердив спеціальну емблему для нейтральних спортсменів. Спортивні функціонери також заборонили росіянам і білорусам використовувати на Іграх-2024 гімни, прапори та іншу національну символіку. Не запросять до Парижа і представників урядів РФ і Білорусі.