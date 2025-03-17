Порушення ТЦК під час мобілізації не є підставою для звільнення зі служби, - Верховний суд

Процедура призову військовозобов’язаного під час мобілізації є незворотною. Навіть якщо суд визнає, що призов відбувся з порушеннями з боку ТЦК, це не буде підставою для звільнення зі служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення Верховного суду України.

Зазначається, що таке рішення Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду ухвалив у справі військовослужбовця, який оскаржував свій призов. Чоловік стверджував, що його мобілізували без належного медичного огляду.

Суд першої інстанції, з яким погодився суд апеляційної інстанції, визнав протиправними дії районного ТЦК та СП щодо призову позивача на військову службу під час мобілізації й зобов’язав військову частину звільнити його з військової служби, що, на думку судів обох інстанцій, є належним відновленням порушених прав позивача.

Однак Верховний суд наголосив, що відновлення порушеного права повинне відбуватися в межах спірних правовідносин за участю їх учасників. Водночас зобов’язання військової частини звільнити особу з військової служби виходить за межі правовідносин між районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки й позивачем щодо порядку його призову на військову службу під час мобілізації, яка є предметом розгляду в цій справі.

Верховний суд вважає, що у спірних правовідносинах порушеним було право позивача на належну процедуру його призову на військову службу під час мобілізації. Обраний же позивачем спосіб захисту порушеного права, який надалі застосували суди обох інстанцій за наслідками розгляду справи, - звільнення з військової служби - є неефективним, адже не вирішує правомірності акта, який приймається за результатом проведеної процедури призову позивача на військову службу.

Суд постановив, що такий спосіб захисту порушеного права втручатиметься в інші правовідносини, які врегульовані іншими правовими нормами, що не досліджувалися судами попередніх інстанцій, і створюватиме ситуацію невиконуваності судового рішення.

Верховний суд наголосив, що процедура призову військовозобов’язаного на військову службу під час мобілізації є незворотною, тобто такою, що вже відбулася, а визнання процедури призову протиправною не спричинює відновлення попереднього становища особи, призваної на військову службу.

Суд дійшов висновку, що обраний позивачем спосіб захисту не відповідає суті порушеного права позивача, а задоволення цієї вимоги не приведе до поновлення такого права, тому висновки судів обох інстанцій про задоволення позовних вимог у цій частині є помилковими.

"Сам факт непроходження медичного огляду під час призову не є свідченням непридатності позивача до військової служби та не є підставою для звільнення з військової служби відповідно до ст. 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", - зазначає Верховний суд.