Порушення правил НМТ-2025: за що учасника можуть відсторонити від тестування

У 2025 році учасники національного мультипредметного тесту (НМТ) зобов’язані дотримуватися встановлених правил проходження тестування. Порушення процедурних вимог може призвести до негайного відсторонення від тесту без права повторного складання.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Освіта.ua .

Що потрібно для допуску до тестування

Згідно з Порядком проведення НМТ-2025, учасник має своєчасно прибути до тимчасового екзаменаційного центру (ТЕЦ), адже допуск припиняється за 5 хвилин до початку тесту. При собі необхідно мати:

документ, що посвідчує особу (паспорт, ID-картку тощо);

сертифікат НМТ.

Перебуваючи в аудиторії, учасник повинен виконувати вказівки інструкторів та дотримуватися встановленої процедури.

Що категорично заборонено

Учасникам НМТ заборонено приносити до пункту тестування небезпечні предмети або речовини, що можуть становити загрозу для життя і здоров’я.

Крім того, упродовж тестування не можна:

спілкуватися з іншими учасниками, передавати чи отримувати інформацію;

користуватися мобільними телефонами, навушниками, смартгодинниками або будь-якими іншими пристроями для зчитування та збереження інформації;

мати при собі друковані чи рукописні матеріали, що не передбачені процедурою НМТ;

користуватися інтернетом під час тестування;

копіювати чи переписувати завдання тесту;

виносити за межі аудиторії аркуші для записів та інші матеріали;

використовувати заборонені пристрої під час перерв між етапами тесту або перебування в укритті.

Яке покарання передбачене за порушення правил

Якщо учасник мультитесту порушить хоча б одне з зазначених правил, він буде змушений негайно покинути аудиторію за вимогою осіб, відповідальних за проведення НМТ. Це означає втрату права на складання тесту без можливості повторної спроби.

Тож учасникам варто уважно ознайомитися з правилами проходження НМТ та відповідально ставитися до їх дотримання, аби не втратити шанс на вступ до омріяного закладу вищої освіти.