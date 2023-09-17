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Порушення логістики з РФ спричинило в окупованому Криму дефіцит палива, - ЦНС

Неділя 17 вересня 2023 07:36
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Порушення логістики з РФ спричинило в окупованому Криму дефіцит палива, - ЦНС Ілюстративне фото: у ЦНС пояснили проблеми з топловом в окупованому Криму (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У тимчасово окупованому Криму з вересня спостерігаються проблеми із пальним, а також на території захопленого РФ українського півострова загострюється гуманітарна криза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Дефіцит палива у Криму пов'язаний зі зниженням обсягів відвантаження автомобільного палива з нафтопереробних заводів РФ.

"Постачання палива обумовлена порушенням логістичних маршрутів з територією РФ. А також зниженою купівельною спроможністю серед жителів півострова", - пояснили в Центрі.

Також зауважується, що російські окупаційні "адміністрації" хочуть створити нові механізми субсидування окремих мереж АЗС для уникнення майбутнього зростання цін на пальне.

"Проте, дане рішення створить передумови для закриття тих АЗС, які не будуть отримувати субсидій", - наголошують у ЦНС.

У РФ з'явився дефіцит пального

Наприкінці літа з'явилася інформація про те, що РФ зіткнулася з нестачею пального, що наразі необхідного для збирання врожаю на півдні країни. При цьому, вірогідно, ситуація може погіршитися найближчими місяцями.

За даними Reuters, російський паливний ринок постраждав від сукупності різних факторів, включаючи: технічне обслуговування нафтопереробних заводів, вузькі місця залізничної інфраструктури, та ослаблення рубля, який стимулює експорт пального.

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