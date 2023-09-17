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Нарушение логистики из РФ вызвало дефицит топлива в оккупированном Крыму, - ЦНС

Воскресенье 17 сентября 2023 07:36
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Нарушение логистики из РФ вызвало дефицит топлива в оккупированном Крыму, - ЦНС Иллюстративное фото: в ЦНС объяснили проблемы с топловом в оккупированном Крыму (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Во временно оккупированном Крыму с сентября наблюдаются проблемы с горючим, а также на территории захваченного РФ украинского полуострова обостряется гуманитарный кризис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Дефицит топлива в Крыму связан со снижением объемов отгрузки автомобильного топлива с нефтеперерабатывающих заводов РФ.

"Снабжение топлива обусловлено нарушением логистических маршрутов с территорией РФ. А также пониженной покупательной способностью среди жителей полуострова", - объяснили в Центре.

Также отмечается, что российские оккупационные "администрации" хотят создать новые механизмы субсидирования отдельных сетей АЗС для избежания будущего роста цен на горючее.

"Однако данное решение создаст предпосылки для закрытия тех АЗС, которые не будут получать субсидии", - подчеркивают в ЦНС.

В РФ появился дефицит горючего

В конце лета появилась информация о том, что РФ столкнулась с нехваткой горючего, необходимого для сбора урожая на юге страны. При этом, вероятно, ситуация может ухудшиться в ближайшие месяцы.

По данным Reuters, российский топливный рынок пострадал от совокупности различных факторов, включая: техническое обслуживание нефтеперерабатывающих заводов, узкие места железнодорожной инфраструктуры, и ослабление рубля, стимулирующего экспорт горючего.

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паливо Крим
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