Поруч може бути небезпечно. В ГУР дали важливу пораду росіянам до 9 травня

Напередодні 9 травня, а також в усі наступні дні, російським окупантам варто уникати місць скупчення воєнних злочинців та військової техніки. Там для них буде небезпечно.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова представника ГУР МО України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Якщо говорити про поточні дати, то безумовно (я б рекомендував росіянам - ред.) триматися якомога далі від місць скупчення воєнних злочинців та військової техніки, яка може бути залучена до війни проти України, бо в ці дні, як і в усі наступні, перебування поруч з цими об'єктами безумовно може бути небезпечним", - розповів Юсов.

При цьому в Москві вирішили відмовитися від проведення параду на 1 травня через нібито "підвищений рівень терористичної небезпеки".

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