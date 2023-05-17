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Поруч з кордонами РФ пройдуть масштабні військові навчання за участі 14 країн

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Середа 17 травня 2023 01:19
Поруч з кордонами РФ пройдуть масштабні військові навчання за участі 14 країн Фото: масштабні військові навчання біля кордонів РФ (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Швеція, Фінляндія, Норвегія та Данія приймуть одні з найбільших повітряних навчань у Європі Arctic Challenge Exercise (ACE) 23 у яких приймуть участь 14 держав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Швеції.

Військові навчання проводитимуть з 29 травня по 9 червня, у них братимуть участь приблизно 120 літаків і 2700 військовослужбовців з 14 країн світу, що робить їх одними з найбільших повітряних навчань у Європі цього року.

Метою є відпрацювання і навчання підрозділів в організації й проведенні повітряних операцій, зокрема виконання тактичних завдань і процедур командування і управління. "ACE 23" також є можливістю відточити взаємодію та оперативну сумісність між винищувачами 4-го й 5-го поколінь.

Проводитимуться вони на чотирьох різних авіабазах у трьох країнах:

  • Авіабаза Лулео Каллакс, Швеція.
  • Авіабаза Ерланд, Норвегія.
  • Бази Рованіємі та Пірккала, Фінляндія.

Країни, які беруть участь: Швеція, Швейцарія, Чехія, Фінляндія, Великобританія, Нідерланди, Данія, Німеччина, Франція, Бельгія, Італія, Норвегія, США та Канада

Раніше, в Румунії завершились військові навчання країн Північноатлантичного альянсу Dacian Spring 2023.

Нагадаємо, Британія, Франція та Нідерланди підтримали коаліцію винищувачів для України. Зокрема, домовилися про навчання українських пілотів.

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