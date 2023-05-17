Рядом с границами РФ пройдут масштабные военные учения с участием 14 стран
Швеция, Финляндия, Норвегия и Дания примут одни из самых больших воздушных учений в Европе Arctic Challenge Exercise (ACE) 23, в которых примут участие 14 государств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Швеции.
Военные учения будут проводить с 29 мая по 9 июня, в них примут участие около 120 самолетов и 2700 военнослужащих из 14 стран мира, что делает их одними из крупнейших воздушных учений в Европе в этом году.
Целью является отработка и обучение подразделений в организации и проведении воздушных операций, в частности, выполнение тактических задач и процедур командования и управления. "ACE 23" также представляет собой возможность отточить взаимодействие и оперативную совместимость между истребителями 4-го и 5-го поколений.
Проводятся они на четырех разных авиабазах в трех странах:
- Авиабаза Лулео Каллакс, Швеция.
- Авиабаза Эрланд, Норвегия.
- Базы Рованиеми и Пиркала, Финляндия.
Участвующие страны: Швеция, Швейцария, Чехия, Финляндия, Великобритания, Нидерланды, Дания, Германия, Франция, Бельгия, Италия, Норвегия, США и Канада
Ранее в Румынии завершились военные учения стран Североатлантического альянса Dacian Spring 2023.
Напомним, Великобритания, Франция и Нидерланды поддержали коалицию истребителей для Украины . В частности, договорились об обучении украинских пилотов.
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