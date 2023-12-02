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Португальський воротар оформив автогол року в знаменитому дербі Німеччини: відео

Фото: Даніель Ойєр Фернандеш довго пам'ятатиме гол у Дербі Гамбурга (fcstpauli.com)
Автор: Антон Федорців

Голкіпер німецького "Гамбурга" Даніель Ойєр Фернандеш забив курйозний м'яч у власні ворота в принциповому протистоянні зі сусіднім "Санкт-Паулі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол поєдинку.

 

Футбольний нещасний випадок із португальцем трапився в середині першого тайму. На той час "динозаври" вже поступалися номінальним господарям після голу капітана "Санкт-Паулі" Ірвіна.

На 27-й хвилині Хойєр Фернандеш не впорався з тиском "піратів". Високий пресинг господарів змусив "Гамбург" розіграти вільний удар у межах штрафного майданчика. Оборонець Рамуш віддав невдалу передачу вздовж воріт, а коли воротар спробував вибити м'яч подалі, той вдарився в горбик і змінив траєкторію, тож португалець з льоту відправив сферу за лінію власних воріт!

Такий прикрий гол, однак, став стимулом для "Гамбурга". Після перерви "динозаври" спромоглися на камбек. Забитими м'ячами в складі команди Тіма Вальтера відзначилися Глацель і Ферай. Натомість Ойєр Фернандеш виконав 2 сейви.

Підсумкова нічия залишила гамбурзькі команди на перших двох позиціях другої Бундесліги. "Санкт-Паулі" набрав 31 очко, а "Гамбург" – 28 пунктів. Обидва колективи наразі претендують на прямі путівки до вищого дивізіону чемпіонату Німеччини.

До слова, раніше "Уніон" звільнив тренера року Фішера з посади керманича команди.

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ГамбургЧемпіонат Німеччини