Найкращий тренер Бундесліги втратив роботу: він встановив унікальне досягнення

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

57-річний фахівець завершив роботу на чолі столичної команди. Він віддав "залізним" майже 5,5 років.

Фішер очолив "Уніон" перед сезоном 2018/19. У дебютний рік він уперше в історії вивів берлінців до Бундесліги. Там його підопічні постійно прогресували, піднявшись з 11-ї позиції в дебютний сезон на 4-те місце за підсумками кампанії 2022/23. Фішер почерговово вивів клуб до Ліги конференцій, Ліги Європи та Ліги чемпіонів.

Новий сезон "Уніон" розпочав невдало. Команда зазнала дев'яти поразок за 11 стартових турів чемпіонату Німеччини. Натомість на груповому етапі Ліги чемпіонів "залізні" здобули лише 1 очко в чотирьох поєдинках.

Хто такий Урс Фішер

Уродженець швейцарського Трінгена, вихованець "Цюриха". На професіональному рівні захищав кольори рідної команди та "Санкт-Галлена".

Після завершення ігрової кар'єри пройшов у "Цюриху" шлях від роботи з командою U-14 до ролі головного тренера першої команди. Також тренував "Тун" і "Базель". Із останніми здобув два чемпіонські титули та Кубок Швейцарії 2016/17.

У 2014 році був визнаний найкращим тренером на батьківщині. За підсумками сезону 2022/23 отримав приз Тренеру сезону в Бундеслізі за версією профспілки футболістів, а культове видання kicker назвало його Тренером 2023 року в Німеччині.