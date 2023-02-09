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У Португалії заявили, що не зможуть надати Україні винищувачі

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Україна, Четвер 09 лютого 2023 15:52
У Португалії заявили, що не зможуть надати Україні винищувачі Фото: у Португалії заявили, що не зможуть надати Україні винищувачі (flickr.com)
Автор: Наталія Кава

Португалія має у своєму озброєнні винищувачі, однак не зможе передати їх Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Португалії Антоніу Кошта 9 лютого в Брюсселі, пише CNN.

За його словами, Португалії немає червоних ліній, котрі визначать готовність країни передавати винищувачі. Однак він нагадав, що всі 27 винищувачів F-16 AM, які має Португалія, призначені для участі у різних програмах НАТО.

"Це сфера, де ми просто не маємо можливості, враховуючи, що всі кошти, які ми маємо, виділяються на місії, без яких ми не можемо обійтися", - сказав Кошта.

Він також нагадав, що його країна з початку повномасштабного вторгнення максимально намагалась підтримувати Україну.

"Наша мета - це мир. Війна є засобом досягнення миру, і цю війну, нагадаю, почала не Україна, Україна є жертвою війни. На даний момент умови миру може визначити тільки Україна", - підкреслив прем'єр.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Португалія відремонтує кілька своїх Leopard 2 і відправить три танки в Україну вже наступного місяця.

Нагадаємо, що Португалія веде переговори з Німеччиною про придбання деталей, необхідних для ремонту танків Leopard 2, що вийшли з ладу. Після ремонту танки будуть відправлені до України.

Раніше повідомлялось, що Португалія готується відправити чотири танки Leopard 2 до України.

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