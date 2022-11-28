ЧС-2022: Гана в гольовому фестивалі дотиснула збірну Південної Кореї

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Чемпіонат світу-2022, група H, 2-й тур

Південна Корея – Гана – 2:3

Голи: Чо Ки Син, 58, 61 – Салісу, 24, Кудус, 34, 68

Серйозну заявку на підсумковий успіх африканці подали ще до перерви. Витримавши стартовий натиск корейців, збірна Гани забила двічі до 34-ї хвилини. Фактично "Блек Старз" реалізували єдини дві гольові нагоди.

Спершу допоміг стандарт. Після навісу зі штрафного та метушні поблизу воріт Південної Кореї першим зорієнтувався Салісу та відправив м'яч у сітку. Далі ж Джордан Аю діагоналлю з лівого флангу відшукав Кудуса, який головою переправив м'яч у ворота.

Здавалося, що від такого несправедливого за результатом "Азійські тигри" вже не оговтаються. Та за якихось 15 хвилин другої половини корейці вже знову були в грі, забивши двічі. Дубль оформив Чо Ки Син.

Центрфорвард "Чонбука" спочатку головою у падінні ефектно замкнув подачу Лі Кан Іна з лівого краю. Далі більше. Уже через три хвилини та ж зв'язка організувала другий гол – Лі цього разу навісив на дальню стійку, а Чо пробив під поперечину.

Щоправда, збірна Гани доволі швидко відновила статус-кво. Африканська команда буквально полетіла вперед і майже миттєво досягла успіху: Менса прострілив із лівого флангу, Вільямс не зміг акцентовано пробити, але м'яч відскочив до Кудуса – хавбек пробив воротаря.

До фінального свистка забивати ще могли і корейці, і ганці. Кілька разів "Блек Старз" врятував Аті-Зігі, парируваши удари тих же Лі та Чо. Справжньою "стіною" стала і оборона африканської збірної. Зрештою, відігратися ще раз Південна Корея не змогла.