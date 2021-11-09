Португалия запретила работодателям звонить или писать подчиненным в нерабочее время

В частности, работодателям запрещено контролировать своих сотрудников, пока они работают удаленно.

Однако предложение включить так называемое "право на отключение" - законное право отключать рабочие сообщения и устройства в нерабочее время - была отклонена парламентариями.

Указано, что новые правила будут распространяться на компании со штатом от 10 человек.

"Компании также должны компенсировать затраты, понесенные работниками в результате перехода на удаленную работу. Это может включать счета за электроэнергию или Интернет. Работодатели могут списать эти расходы как коммерческие", - говорится в сообщении.

Вместе с тем сотрудники с детьми до 8 лет получили право работать из дома, не согласовывая это заранее с работодателем.

Между тем, чтобы побороть "чувство изоляции", работодатели должны организовывать для своих подчиненных не реже чем раз в два месяца различные офлайн-мероприятия.

Стоит отметить, что Португалия является первой европейской страной, которая изменила правила удаленной работы в результате пандемии коронавируса в январе 2021 года.