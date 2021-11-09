Португалія заборонила роботодавцям дзвонити чи писати підлеглим у неробочий час

Зокрема, роботодавцям заборонено контролювати своїх співробітників, поки вони працюють віддалено.

Однак пропозиція включити так зване "право на відключення" - законне право відключати робочі повідомлення та пристрої у неробочий час - була відхилена парламентарями.

Зазначено, що нові правила поширюватимуться на компанії зі штатом від 10 осіб.

"Компанії також повинні компенсувати витрати, понесені працівниками в результаті переходу на віддалену роботу. Це може включати рахунки за електроенергію або Інтернет. Роботодавці можуть списати ці витрати як комерційні", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим співробітники з дітьми до 8 років отримали право працювати з дому, не погоджуючи це заздалегідь із роботодавцем.

Між тим, аби побороти "почуття ізоляції", роботодавці повинні організовувати для своїх підлеглих не рідше ніж раз на два місяці різні офлайн-заходи.

Варто зазначити, що Португалія є першою європейською країною, яка змінила правила віддаленої роботи внаслідок пандемії коронавірусу у січні 2021 року.