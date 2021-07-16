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Португалия вводит комендантский час в трети регионов

Автор: Мария Кучерявец

Правительство Португалии заявило о введении ночного комендантского часа для предотвращения распространения коронавируса. Так, ограничение будет действовать в 90 из 278 муниципалитетов материковой части страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EURACTIV.

"90 из 278 муниципалитетов в материковой части Португалии (32,4%) имеют очень высокий риск заражения COVID-19, поэтому в них будет введен ночной комендантский час, который будет действовать с 23:00 до 5:00",- говорится в сообщении.

Кроме этого, в данных 90 муниципалитетах будут иметь меньшее время работы магазины и рестораны.

Отмечено, что кроме обязательного комендантского часа, будет введено еще одно ограничение, а именно: для доступа внутрь ресторанов отныне необходимо свидетельство о вакцинации или отрицательный результат теста на коронавирус.

Напомним, недавно в Португалии ввели новые ограничения из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом.

В частности, ограниченно количество людей, которые могут находиться за одним столом: на открытом воздухе - до шести человек, а в помещении - не более четырех.

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Португалия