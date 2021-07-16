Португалія вводить комендантську годину у третині регіонів

Уряд Португалії заявив про введення нічної комендантської години задля запобігання поширення коронавірусу. Так, обмеження діятиме у 90 з 278 муніципалітетів материкової частини країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EURACTIV.

"90 із 278 муніципалітетів у материковій частині Португалії (32,4%) мають дуже високий ризик зараження COVID-19, тому в них буде введено нічну комендантську годину, що діятиме з 23:00 до 5:00", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, в цих 90 муніципалітетах матимуть менший час роботи магазини та ресторани.

Зазначено, що крім обов'язкової комендантської години, буде введене ще одне обмеження, а саме: для доступу всередину ресторанів відтепер необхідне свідоцтво про вакцинацію або негативний результат тесту на коронавірус.