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Португалія вводить комендантську годину у третині регіонів

Автор: Марія Кучерявець

Уряд Португалії заявив про введення нічної комендантської години задля запобігання поширення коронавірусу. Так, обмеження діятиме у 90 з 278 муніципалітетів материкової частини країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EURACTIV.

"90 із 278 муніципалітетів у материковій частині Португалії (32,4%) мають дуже високий ризик зараження COVID-19, тому в них буде введено нічну комендантську годину, що діятиме з 23:00 до 5:00", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, в цих 90 муніципалітетах матимуть менший час роботи магазини та ресторани.

Зазначено, що крім обов'язкової комендантської години, буде введене ще одне обмеження, а саме: для доступу всередину ресторанів відтепер необхідне свідоцтво про вакцинацію або негативний результат тесту на коронавірус.

Нагадаємо, нещодавно у Португалії ввели нові обмеження через високий рівень захворюваності коронавірусом.

Зокрема, обмежена кількість людей, які можуть перебувати за одним столом: на відкритому повітрі - до шести осіб, а в приміщенні - не більше чотирьох.

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Португалия