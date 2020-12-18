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Португалия вводит комендантский час в новогоднюю ночь

Пятница 18 декабря 2020 15:21
Португалия вводит комендантский час в новогоднюю ночь
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что в новогоднюю ночь в стране введут комендантский час. Он будет действовать с 23:00 31 декабря до 6:00 1 января.

Об этом сообщает Publico.

Как сообщается, главным нововведением на национальном уровне является то, что будет введен запрет на передвижение по дорогам общего пользования 1, 2 и 3 января. Это лишит людей возможности праздновать Новый год вне дома.

В новогодний период запрет на передвижение между муниципалитетами по всей стране сохраняется в период с 31 декабря по 4 января, а режим чрезвычайного положения будет действовать с 23 декабря по 7 января.

Отмечается, что на Рождество будет разрешено праздновать даже в муниципалитетах с очень высоким риском заражения.

Напомним, ранее в Португалии перед национальными праздниками закрыли школы, и запретили поездки внутри страны.

Также РБК-Украина сообщало, что в Португалии ввели режим чрезвычайной ситуации.

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