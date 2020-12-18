Португалія вводить комендантську годину у новорічну ніч

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта заявив, що у новорічну ніч в країні запровадять комендантську годину. Вона буде діяти з 23:00 31 грудня до 6:00 1 січня.

Про це повідомляє Publico.

Як повідомляється, головним нововведенням на національному рівні є те, що буде введена заборона на пересування по дорогах загального користування 1, 2 та 3 січня. Це позбавить людей можливості святкувати Новий рік поза домом.

У новорічний період заборона на пересування між муніципалітетами по всій країні зберігається в період з 31 грудня по 4 січня, а режим надзвичайного стану діятиме з 23 грудня по 7 січня.

Зазначається, що на Різдво буде дозволено святкувати навіть в муніципалітетах з дуже високим ризиком зараження.

Нагадаємо, раніше у Португалії перед національними святами закрили школи та заборонили поїздки всередині країни.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Португалії ввели режим надзвичайної ситуації.