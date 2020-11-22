В Португалии усиливают карантин перед национальными праздниками

Фото: люди в медицинских масках (РБК-Украина)

В Португалии закроют школы и запретят поездки внутри страны перед национальными праздниками. Карантин усиливают из-за пандемии коронавируса.

Об этом пишет Reuters.

Премьер-министр Антонио Коста заявил в субботу, что Португалия введет ограничения, чтобы сократить распространение коронавируса перед Рождеством.

Поездки между муниципалитетами будут запрещены с 23:00 27 ноября до 5:00 2 декабря, а затем снова с 23:00 4 декабря до 5:00 9 декабря, чтобы предотвратить передвижение людей в дни государственных праздников 1 и 8 декабря.

Школы закрываются по понедельникам перед обоими праздниками, а предприятия должны закрываться раньше. Работодателей поощряют предоставлять работникам выходной, чтобы свести к минимуму поездки.

В Португалии всего подтвердили почти 256 тысяч случаев заболевания коронавирусом с начала пандемии, за последние сутки зафиксировали почти 6,5 тысяч новых зараженных.

Напомним, в начале ноября Португалия ужесточила карантинные меры.

Также РБК-Украина сообщало, что в Португалии ввели режим чрезвычайной ситуации.