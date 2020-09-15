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Португалия ввела режим чрезвычайной ситуации

Автор: РБК-Украина

Правительство Португалии вновь ввело режим чрезвычайной ситуации в стране. Такое решение было принято в связи с увеличением случаев коронавируса.

Об этом сообщает RTP.

Режим чрезвычайной ситуации начал действовать в Португалии до 23:59 30 сентября.

Введенные вместе с чрезвычайной ситуацией новые ограничения предусматривают запрет собираться в группы больше 10 человек, если они не относятся к одному домохозяйству, а также запрет на продажу алкогольных напитков.

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В торговых заведениях, в том числе супермаркетах и ​​гипермаркетах, продажа алкогольных напитков запрещена с 20:00.

В ресторанах, кафе и кондитерских, расположенных в 300 метрах от школ, будут вводиться ограничения на количество людей за столиком - не больше четырех человек. Такое же ограничение будет действовать в заведениях общественного питания на территории ТРЦ.

Магазинам разрешается работать только с 10:00, за исключением пекарен, кафе, парикмахерских и спортзалов, время закрытия - с 20:00 до 23:00, по решению муниципалитета.

Дополнительные меры действуют для регионов Лиссабона и Порту, где риск заболеваемости выше из-за большей плотности населения.

Напомним, ранее Румыния продлила на месяц запрет на въезд иностранцев.

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