Португалия - Украина: где смотреть матч

Фото: Португалия - Украина (twitter.com/FFUKRAINE)

Где и когда стартовый поединок отбора к Евро-2020

Сборная Украины стартует в квалификации Евро-2020 выездным матчем против команды Португалии. Букмекеры считают действующих чемпионов Европы очевидным фаворитом игры. Поединок обслужит французская бригада арбитров.

22 марта 21:45

Лиссабон, стадион "Да Луж"

Матч первого тура отборочного турнира между Португалией и Украиной состоится в Лиссабоне на стадионе "Да Луш". В прямом эфире на территории Украины игру можно будет посмотреть на двух телеканалах: "Украина" и "Футбол 1". Время начала поединка - 21:45 по киевскому времени. Комментатор - Виктор Вацко.

На футбольном канале за час до стартового свистка и сразу после окончания встречи в эфир выйдет программа "Головна команда", в которой эксперты попытаются поделиться своими прогнозами и мыслями об игре.

Напомним, в сборную Португалии после перерыва в выступлениях вернулся нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду.