ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Португалия - Украина: где смотреть матч

Новости » Спорт    22.03.2019 - 15:00
Португалия - Украина: где смотреть матч
Фото: Португалия - Украина (twitter.com/FFUKRAINE)

Где и когда стартовый поединок отбора к Евро-2020

Сборная Украины стартует в квалификации Евро-2020 выездным матчем против команды Португалии. Букмекеры считают действующих чемпионов Европы очевидным фаворитом игры. Поединок обслужит французская бригада арбитров.

22 марта 21:45
Лиссабон, стадион "Да Луж"

 

Матч первого тура отборочного турнира между Португалией и Украиной состоится в Лиссабоне на стадионе "Да Луш". В прямом эфире на территории Украины игру можно будет посмотреть на двух телеканалах: "Украина" и "Футбол 1". Время начала поединка - 21:45 по киевскому времени. Комментатор - Виктор Вацко.

На футбольном канале за час до стартового свистка и сразу после окончания встречи в эфир выйдет программа "Головна команда", в которой эксперты попытаются поделиться своими прогнозами и мыслями об игре.

Напомним, в сборную Португалии после перерыва в выступлениях вернулся нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Два футболиста сборной Украины не сыграют в стартовых матчах отбора Евро-2020 Сборная Украины в Киеве начнет свой первый в 2019 году сбор
Новости Украины Сборная Украиныонлайн-трансляцияПортугалияонлайнквалификацияЕвро-2020
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь