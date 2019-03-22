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Португалія - Україна: де дивитися матч

Новини » Спорт    22.03.2019 - 15:00
Португалія - Україна: де дивитися матч
Фото: Португалія - Україна (twitter.com/FFUKRAINE)

Де і коли стартовий поєдинок відбору до Євро-2020

Збірна України стартує в кваліфікації Євро-2020 виїзним матчем проти команди Португалії. Букмекери вважають чинних чемпіонів Європи очевидним фаворитом гри. Поєдинок обслужить французька бригада арбітрів.

22 березня 21:45
Лісабон, стадіон "Да Луж"

 

Матч першого туру відбіркового турніру між Португалією та Україною відбудеться в Лісабоні на стадіоні "Да Луш". У прямому ефірі на території України гру можна буде подивитися на двох телеканалах: "Україна" і "Футбол 1". Час початку поєдинку - 21:45 за київським часом. Коментатор - Віктор Вацко.

На футбольному каналі за годину до стартового свистка і відразу після закінчення зустрічі в ефір вийде програма "Головна команда", в якій експерти спробують поділитися своїми прогнозами і думками про гру.

Нагадаємо, в збірну Португалії після перерви у виступах повернувся нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду.

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