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Португалія підтримала вступ України до НАТО

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Субота 08 липня 2023 15:38
Португалія підтримала вступ України до НАТО Фото: Португалія підтримала вступ України до НАТО (pixabay)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта ухвалили спільну декларацію щодо членства України в Північноатлантичному альянсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

У спільній декларації зазначається, що Португалія продовжуватиме підтримувати Україну на шляху до майбутнього членства та виступає за те, щоб Україна стала членом НАТО, коли "для цього з’являться відповідні умови".

"Україна та Португальська Республіка з нетерпінням чекають на розв’язання всіх цих питань на майбутньому саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року", - йдеться в декларації.

При цьому декларацією Португалія підтверджує підтримку України в розв’язаній Росією повномасштабній війні, готовність підтримувати її в різних форматах та організаціях, а також визнання європейських прагнень Києва.

Окрім того, у межах НАТО держава продовжує надавати військову підтримку.

Також Португалія підтримує вступ України до Європейського союзу.

У документі прем’єр Португалії підтвердив, що Лісабон готовий брати участь у післявоєнному відновленні та відбудові українських територій.

Таким чином, вже 23 країн підтримують вступ України до НАТО.

Вступ України в НАТО

11-12 липня у Вільнюсі відбудеться саміт Північноатлантичного альянсу. На ньому Україна хоче отримати від НАТО сигнал, зокрема чіткий графік вступу.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на Вільнюському саміті союзники ухвалять рішення про зближення України з НАТО.

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