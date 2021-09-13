UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Португалия отменила масочный режим на улице

Автор: Тиберий Юрик

С 13 сентября Португалия отменила требование об обязательном ношении масок на открытом воздухе, которое дейстовало с октября 2020 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Отмечается, что парламент страны не стал продлевать действие закона, устанавливающего требование носить маску на улице.

Органы здравоохранения рекомендуют надевать маску в особо людных местах, когда трудно придерживаться безопасной дистанции.

Ношение масок при этом остается обязательным в общественном транспорте, магазинах, концертных залах, школах.

В Португалии первой дозой вакцины от COVID-19 привиты более 89% населения, полностью иммунизированы почти 81%.

Напомним, что Министерство здравоохранения Португалии одобрило вакцинацию от коронавируса подростков от 12 до 15 лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПортугалияКоронавирус