Португалия отменила масочный режим на улице

С 13 сентября Португалия отменила требование об обязательном ношении масок на открытом воздухе, которое дейстовало с октября 2020 года.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на AFP.
Отмечается, что парламент страны не стал продлевать действие закона, устанавливающего требование носить маску на улице.
Органы здравоохранения рекомендуют надевать маску в особо людных местах, когда трудно придерживаться безопасной дистанции.
Ношение масок при этом остается обязательным в общественном транспорте, магазинах, концертных залах, школах.
В Португалии первой дозой вакцины от COVID-19 привиты более 89% населения, полностью иммунизированы почти 81%.