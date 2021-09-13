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Португалія скасувала масочний режим на вулиці

Автор: Тіберій Юрик

З 13 Вересня Португалія скасовала вимогу про обов'язкове носіння масок на відкритому повітрі, яке діє з жовтня 2020 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на AFP.

Відзначається, що парламент країни не став продовжувати дію закону, що встановлює вимогу носити маску на вулиці.

Органи охорони здоров'я рекомендують надягати маску в особливо людних місцях, коли важко дотримуватися безпечної дистанції.

Носіння масок при цьому залишається обов'язковим в громадському транспорті, магазинах, концертних залах, школах.

У Португалії першою дозою вакцини від COVID-19 щеплені понад 89% населення, повністю імунізовані майже 81%.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я Португалії схвалило вакцинацію від коронавірусу підлітків від 12 до 15 років.

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