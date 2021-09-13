Португалія скасувала масочний режим на вулиці

З 13 Вересня Португалія скасовала вимогу про обов'язкове носіння масок на відкритому повітрі, яке діє з жовтня 2020 року.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на AFP.
Відзначається, що парламент країни не став продовжувати дію закону, що встановлює вимогу носити маску на вулиці.
Органи охорони здоров'я рекомендують надягати маску в особливо людних місцях, коли важко дотримуватися безпечної дистанції.
Носіння масок при цьому залишається обов'язковим в громадському транспорті, магазинах, концертних залах, школах.
У Португалії першою дозою вакцини від COVID-19 щеплені понад 89% населення, повністю імунізовані майже 81%.