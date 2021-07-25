Португалия открывается для украинцев: что нужно для въезда

Правительство Португалии прияло решение разрешить въезд в страну для украинских туристов. Граждане Украины смогут путешествовать по Португалии с 26 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу.
"Португалия открывается с 26 июля для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС. Страна за страной возвращаем полноценное действие безвиза с ЕС", - написал он.
Отметим, что въезд украинцам на континентальную Португалию любым транспортом разрешен временно, а именно в период с полуночи 26 июля до 23 ч. 59 мин. 8 августа.
Решение может быть пересмотрено в любой момент.
Так, для въезда в Португалию необходимо предоставить:
Также въезд разрешен при наличии действующего, изданного в любой стране ЕС COVID-сертификат (в бумажном или в электронном варианте).
При этом гражданам Украины, которые не имеют европейского сертификата, прибытие авиа- или морским транспортом на территорию континентальной Португалии разрешен при:
На Мадейру и Азорские острова въезд разрешен для украинцев с любой целью, в том числе разрешены туристические путешествия по безвизу.