Португалія відкривається для українців: що потрібно для в'їзду

Уряд Португалії прийняв рішення дозволити в'їзд в країну для українських туристів. Громадяни України зможуть подорожувати по Португалії з 26 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу.
"Португалія відкривається з 26 липня для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. Країна за країною повертаємо повноцінну дію безвізу з ЄС", - написав він.
Зазначимо, що в'їзд українцям на континентальну Португалію будь-яким транспортом дозволений тимчасово, а саме в період з півночі 26 липня до 23 год. 59 хв. 8 серпня.
Рішення може бути переглянуте в будь-який момент.
Так, для в'їзду в Португалію необхідно надати:
Також в'їзд дозволений при наявності діючого, виданого в будь-якій країні ЄС COVID-сертифікату (в паперовому або в електронному варіанті).
При цьому громадянам України, які не мають Європейського сертифіката, прибуття авіа- або морським транспортом на територію континентальної Португалії дозволений при:
На Мадейру і Азорські острови в'їзд дозволений для українців з будь-якою метою, в тому числі дозволені туристичні подорожі по безвізу.