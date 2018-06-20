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Португалия - Марокко: где смотреть матч

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    20.06.2018 - 10:34
Фото: сборная Португалии готовится к матчу с Марокко (twitter.com/selecaoportugal)
Фото: сборная Португалии готовится к матчу с Марокко (twitter.com/selecaoportugal)

Где и когда начнется поединок группы D ЧМ-2018

Сборная Португалии сыграет с командой Марокко в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира-2018. По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке ожидаемо на стороне португальской команды. 

20 июня 15:00
Москва, стадион "Лужники"

 

Поединок Португалия - Марокко состоится днем 20 июня в 15:00 по киевскому времени. Трансляцию матча в прямом эфире в Украине можно посмотреть на телеканале "Интер". Кроме того, игру будут транслировать белорусский "Беларусь 5" и российский "Первый канал".

 

Напомним, сборные Испании и Португалии не сумели выявить победителя в матче первого тура группы B чемпионата мира-2018. Встреча завершилась со счетом 3:3.

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Теги публикации: ЧМ-2018, Португалия, Марокко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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