Португалия - Марокко: где смотреть матч

Где и когда начнется поединок группы D ЧМ-2018

Сборная Португалии сыграет с командой Марокко в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира-2018. По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке ожидаемо на стороне португальской команды.

20 июня 15:00

Москва, стадион "Лужники"

Поединок Португалия - Марокко состоится днем 20 июня в 15:00 по киевскому времени. Трансляцию матча в прямом эфире в Украине можно посмотреть на телеканале "Интер". Кроме того, игру будут транслировать белорусский "Беларусь 5" и российский "Первый канал".

Напомним, сборные Испании и Португалии не сумели выявить победителя в матче первого тура группы B чемпионата мира-2018. Встреча завершилась со счетом 3:3.