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Португалія - Марокко: де дивитися матч

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    20.06.2018 - 10:34
Фото: збірна Португалії готується до матчу з Марокко (twitter.com/selecaoportugal)
Фото: збірна Португалії готується до матчу з Марокко (twitter.com/selecaoportugal)

Де і коли почнеться поєдинок групи D ЧС-2018

Збірна Португалії зіграє з командою Марокко в рамках другого туру групового етапу чемпіонату світу-2018. На думку букмекерів, перевага в цьому поєдинку очікувано на стороні португальської команди.

20 червня 15:00
Москва, стадіон "Лужники"

 

Поєдинок Португалія - Марокко відбудеться вдень 20 червня о 15:00 за київським часом. Трансляцію матчу в прямому ефірі в Україні можна подивитися на телеканалі "Інтер". Крім того, гру транслюватимуть білоруський "Білорусь 5" і російський "Перший канал".

 

Нагадаємо, збірні Іспанії та Португалії не зуміли виявити переможця в матчі першого туру групи B чемпіонату світу-2018. Зустріч завершилася з рахунком 3:3.

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Теги публікації: ЧМ-2018, Португалия, Марокко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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