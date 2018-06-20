Португалія - Марокко: де дивитися матч

Де і коли почнеться поєдинок групи D ЧС-2018

Збірна Португалії зіграє з командою Марокко в рамках другого туру групового етапу чемпіонату світу-2018. На думку букмекерів, перевага в цьому поєдинку очікувано на стороні португальської команди.

20 червня 15:00

Москва, стадіон "Лужники"

Поєдинок Португалія - Марокко відбудеться вдень 20 червня о 15:00 за київським часом. Трансляцію матчу в прямому ефірі в Україні можна подивитися на телеканалі "Інтер". Крім того, гру транслюватимуть білоруський "Білорусь 5" і російський "Перший канал".

Нагадаємо, збірні Іспанії та Португалії не зуміли виявити переможця в матчі першого туру групи B чемпіонату світу-2018. Зустріч завершилася з рахунком 3:3.