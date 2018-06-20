Португалия - Марокко: прогноз букмекеров

Специалисты считают фаворитом действующих чемпионов Европы

Сборная Португалии сыграет с командой Марокко в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира-2018. По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке ожидаемо на стороне португальской команды.

20 июня 15:00

Москва, стадион "Лужники"

Специалисты конторы bet365 принимает ставки на победу действующих чемпионов Европы с коэффициентом 1,64, а ни их оппонента - 6,5. Ничья в этой встрече оценивается в 3,75.

Их коллеги из William Hill победу сборной Португалии оценивают с коэффициентом 1,62, а на победу Марокко - 5,8, ничья - 3,70.

Bwin также верит в победу португальцев. На триумф пиренейцев дают 1,62, а победу Марокко оценивают коэффициентом 6,00. Ничейный итог - 3,75.

Напомним, сборные Испании и Португалии не сумели выявить победителя в матче первого тура группы B чемпионата мира-2018. Встреча завершилась со счетом 3:3.