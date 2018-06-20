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Португалия - Марокко: прогноз букмекеров

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    20.06.2018 - 12:47
Фото: сборная Марокко готовится к матчу с Португалией (twitter.com/EnMaroc)
Фото: сборная Марокко готовится к матчу с Португалией (twitter.com/EnMaroc)

Специалисты считают фаворитом действующих чемпионов Европы

Сборная Португалии сыграет с командой Марокко в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира-2018. По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке ожидаемо на стороне португальской команды. 

20 июня 15:00
Москва, стадион "Лужники"

 

Специалисты конторы bet365 принимает ставки на победу действующих чемпионов Европы с коэффициентом 1,64, а ни их оппонента - 6,5. Ничья в этой встрече оценивается в 3,75.

Их коллеги из William Hill победу сборной Португалии оценивают с коэффициентом 1,62, а на победу Марокко - 5,8, ничья - 3,70.

Bwin также верит в победу португальцев. На триумф пиренейцев дают 1,62, а победу Марокко оценивают коэффициентом 6,00. Ничейный итог - 3,75.

Напомним, сборные Испании и Португалии не сумели выявить победителя в матче первого тура группы B чемпионата мира-2018. Встреча завершилась со счетом 3:3.

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Теги публикации: прогноз, ЧМ-2018, Португалия, Марокко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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