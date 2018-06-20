Португалія - Марокко: прогноз букмекерів

Фахівці вважають фаворитом діючих чемпіонів Європи

Збірна Португалії зіграє з командою Марокко в рамках другого туру групового етапу чемпіонату світу-2018. На думку букмекерів, перевага в цьому поєдинку очікувано на стороні португальської команди.

20 червня 15:00

Москва, стадіон "Лужники"

Фахівці контори bet365 приймає ставки на перемогу діючих чемпіонів Європи з коефіцієнтом 1,64, а ні їх опонента - 6,5. Нічия в цій зустрічі оцінюється в 3,75.

Їх колеги з William Hill перемогу збірної Португалії оцінюють з коефіцієнтом 1,62, а на перемогу Марокко - 5,8, нічия - 3,70.

Bwin також вірить в перемогу португальців. На тріумф піренейців дають 1,62, а перемогу Марокко оцінюють коефіцієнтом 6,00. Нічийний підсумок - 3,75.

Нагадаємо, збірні Іспанії та Португалії не зуміли виявити переможця в матчі першого туру групи B чемпіонату світу-2018. Зустріч завершилася з рахунком 3:3.