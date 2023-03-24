Португалія фінансово допоможе розслідувати воєнні злочини РФ в Україні

Португалія надасть фінансову допомогу щодо пошуку доказів воєнних злочинів в Україні, а також може направити експертів зі свого основного підрозділу з розслідування кримінальних злочинів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства юстиції Португалія, яку приводить видання Euractiv.
Країна оголосила про добровільний внесок у розмірі 75 000 євро для підтримки міжнародного збору судово-медичних доказів на території України, але інші форми співпраці також розглядаються.
"Що стосується підтримки розслідувань МКС воєнних злочинів, скоєних в Україні, зокрема злочину агресії, Португалія вже відправила національного експерта судової поліції з відрядженням та зробила авансовий платіж національного внеску до суду на запит прокуратури", - йдеться у заяві.
Також уряд Португалії вивчає можливість надсилання експертів з Національного інституту судової медицини та криміналістики для приєднання до бригад судово-медичних експертів на місцях на ротаційній основі.
Нагадаємо, що Сполучені Штати не мають жодних сумнівів, що Росія та її збройні сили скоюють воєнні злочини в Україні.
Карім Хан, прокурор Міжнародного кримінального суду, клопотатиме про додаткові гроші для розслідування воєнних злочинів Росії в Україні, включаючи потенційне судове переслідування Володимира Путіна за викрадення дітей.
Державний департамент США склав доповідь з прав людини минулого року. У ньому висвітлили воєнні злочини російських окупантів в Україні.
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